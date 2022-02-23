منصور عباس يؤكد للقادة اليهود أنه يريد توسيع العلاقات مع يهود الولايات المتحدة

قال عباس "نحن العرب في إسرائيل الجسر الذي يمكن أن يخلق الأمل لشعبين يعيشان معا في الأرض المقدسة"

أكد رئيس القائمة العربية الموحدة ، منصور عباس، أمس الثلاثاء، لوفد من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى في الكنيست أن تعميق العلاقات بين المجتمع العربي والجاليات اليهودية في الخارج أمر مهم.

وأضاف عباس أنه "منذ انضمامه إلى ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في يونيو/حزيران الماضي، إلتقى بالعديد من مجموعات اليهود الأمريكيين ويقدر استعدادهم لمساعدة المجتمع العربي في إسرائيل اقتصاديًا".

وقال عباس "نحن العرب في إسرائيل الجسر الذي يمكن أن يخلق الأمل لشعبين يعيشان معا في الأرض المقدسة، على أساس رؤية اليهود والعرب الذين يعيشون معا في أمن وسلام واحترام متبادل".مشيرا أن "هذا يمكن أن يضيء العالم بأسره."

وكان للنائب منصور عباس والقائمة الموحدة التي يرأسها الفضل في إنهاء الأزمة السياسية في إسرائيل وإقامة الحكومة الحالية، وتلقى مديحا متكررا من القادة اليهود الامريكيين بفضل ذلك.

كما اجتمع القادة اليهود أيضا بنفس اليوم مع رئيس الكنيست ميكي ليفي، والتي قال: "المأزق السياسي ووباء كورونا لم يصبانا فقط في البلاد"، مؤكدا "هدفي اليوم هو إعادة الكنيست إلى مركز النشاط وبأن تكون عنوان ليهود العالم. لذلك ، فإن هذا اللقاء مهم للغاية ورمزي ، حتى أكثر من السابق ".