خبراء إسرائيليون يحذرون من عدم كفاية نظام الإنذار الجديد وحده للحماية من الزلازل

"معرفة متى حدوث هذا زلزال المدمر في البلاد وحده لا يكفي بل يجب على الدولة أن تستعد بشكل صحيح وبشكل أساسي"

أفاد خبراء إسرائليون، أن البلاد تواجه احتمال وقوع هزة أرضية كبيرة في المستقبل القريب، وأن تطبيق نظام الإنذار الجديد الذي قامت به الحكومة الإسرائيلية استعدادًا للكارثة الطبيعية، وحده غير كافٍ.

وأكد الجيولوجي في معهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل، الدكتور آرييل هيمان، في تصريح لـ i24NEWS: "أن معرفة موعد حدوث هذا الزلزال المدمر في البلاد وحده لا يكفي، بل يجب على الدولة أن تستعد بشكل صحيح وبشكل أساسي".

وأضاف الدكتور آرييل هيمان لـi24NEWS، أن الخطر الأكبر على المواطنين خلال الزلزال يأتي من المباني المشيدة بشكل غير صحيح ، والتي يمكن أن تنهار أثناء النشاط الزلزالي.

وأشار الدكتور آرييل هيمان، " نعلم أنه في البلاد يوجد أكثر من 400 ألف شقة تم بناؤها قبل عام 1980، عندما تم وضع قانون البناء المناسب لأول مرة"، مضيفًا أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تفعل أكثر من ذلك بكثير لإعادة بناء وتحصين المباني التي لا تتوافق مع القانون ضد الزلازل.

وتابع الدكتور آرييل هيمان بالقول لـi24NEWS إن على المواطنين الإسرائيليين الاستعداد للكارثة الطبيعية القادمة وذلك بتخزين الطعام والماء.

يشار إلى أن البلاد شهدت خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة هزات، حيث سجلت زلزالين صغيرين متتاليين تفصل بينهما ساعات فقط الأربعاء الماضي، والتي أثارت مخاوف بشأن زلزال مدمر في المستقبل من المتوقع أن يضرب إسرائيل، والذي قالت القيادة الداخلية للجيش إنه سيتسبب بمقتل الآلاف.