اعتبارًا من الأول من آذار: وقف العمل في إسرائيل بحالة الطوارئ الصحية

ستمر من الآن فصاعدًا جميع الأنظمة والقيود والإجراءات الجديدة عبر لجنة الدستور في الكنيست

للمرة الأولى منذ تفشي وباء كورونا في إسرائيل سيتم إلغاء العمل بحالة الطوارئ ابتداء من مطلع شهر آذار. وستنتقل إسرائيل إلى ما أطلق عليه "حالة صحية خاصة" بدلاً من حالة الطوارئ التي تم تحديدها حتى الآن ومنح الحكومة ووزارة الصحة صلاحيات واسعة لفرض تقييدات صارمة على الجمهور، وفق النشر في واينت.

ووافق وزراء الحكومة على الخطوة الجديدة من خلال استطلاع عبر الهاتف أُجري هذا الصباح، وعليه ستمر من الآن فصاعدًا جميع الأنظمة والقيود والإجراءات الجديدة عبر اللجنة الدستورية في الكنيست، وتستطيع هذه إجراء تغييرات عليها بل وإلغاء بعضها.

ويضيف الموقع أن الوضع الجديد يعني أن البنية التحتية القانونية الواسعة التي تم توفيرها في السابق للحكومة أثناء حالة الطوارئ، والتي بموجبها دخلت التقييدات والتوجيهات حيز التنفيذ وبعدها فقط يتم المصادقة عليها، أو تقليصها أو إلغاؤها من قبل لجنة الدستور، لم تعد صالحة في ظل الـ"حالة الصحية الخاصة" حيث سيتوجب تمرير أي إجراء من خلال الكنيست في إشارة واضحة إلى استعادة الحياة الديمقراطية داخل البرلمان.