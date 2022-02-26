سفير أوكرانيا لدى إسرائيل يؤكد أن بلاده تريد من إسرائيل التدخل لوقف الغزو الروسي

سفير أوكرانيا لدى إسرائيل "نحن ننظر دائمًا إلى إسرائيل على أنها أحد أبرز الوسطاء المحتملين للسيد بوتين"

أكد سفير أوكرانيا لدى إسرائيل يافغين كورنيشيوك، أن بلاده تريد من إسرائيل استخدام علاقاتها الوثيقة مع موسكو للمساعدة في التأثير على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف غزو أوكرانيا الذي بدأ الخميس الماضي.

وقال يافغين كورنيشيوك، "نتطلع أكثر للجهود الدبلوماسية الإسرائيلية كوسيط"، مضيفا "نحن ننظر دائمًا إلى إسرائيل على أنها أحد أبرز الوسطاء المحتملين للسيد بوتين"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وتابع يافغين كورنيشيوك بالقول: "يسعدنا سماع إدانة وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد لهجوم روسيا"، موضحا أن "الأمر الأكثر أهمية هو مدى الدبلوماسية وراء الكواليس التي يمكن لإسرائيل أن تنجزها نيابة عن أوكرانيا".

و يافغين كورنيشيوك، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو تحدث في الماضي مع روسيا نيابة عن أوكرانيا، مضيفا "أن بينيت فعل ذلك أيضا عندما التقى بوتين في سوتشي في أكتوبر/تشرين الأوَّل الماضي".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيليّ نفتالي بينيت، قد هاتف أمس الجمعة، الرئيس الأوكراني ولوديمير زيلينسكي وناقشا الوضع في أوكرانيا، مع التركيز على منطقة كييف، و طلب الرئيس الأوكراني من بينيت، التدخل نيابة عن أوكرانيا لوقف الغزو الروسي ، حسبما ذكرت قناة `` كان نيوز '' الإسرائيلية.