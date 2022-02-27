إسرائيل: شركة "إن إس أو" ترفع دعوى تشهير ضد صحيفة كالكاليست بسبب اتهامها بالتجسس

طلبت شركة "إن إس أو" أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون، تعويضا بقيمة مليون شيكل (309 ألف دولار)

قامت شركة برامج التجسس "إن إس أو" الإسرائيلية، اليوم الأحد، برفع دعوى تشهير ضد صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، بسبب سلسلة من المقالات تزعم أن "الشرطة استخدمت برنامج تجسس بصورة غير قانونية ضد نشطاء ومدنيين وصحفيين ومسؤولين حكوميين وعدد كبير من الشخصيات العامة الأخرى".

وطلبت شركة "إن إس أو" أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون وسط إسرائيل، تعويضا بقيمة مليون شيكل (309 ألف دولار).

وتستهدف دعوى "إن إس أو" تقريرا محددا نشر في وقت سابق من هذا الشهر، والذي قال إن "الشركة سمحت للعملاء بحذف آثار استخدامهم لبرامج التجسس"، وهو ادعاء تنفيه الشركة، والتي واجهت رد فعل عنيف بشأن منتجها.

وكانت الصحيفة قد قالت، إن "الشرطة استخدمت برنامج (بيغاسوس) برنامج التجسس الذي طورته (إن إس أو غروب)، دون الحصول على أمر قضائي", فيما نفت الشركة هذه المزاعم وأصرت على أن أدوات التجسس الخاصة بها تهدف إلى مساعدة الحكومات والأجهزة الأمنية والوكالات الحكومية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يذكر أن في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، كانت وزارة التجارة الأمريكية قد أدرجت "إن إس أو" على القائمة السوداء.