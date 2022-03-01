إسرائيل ستصبح من بين أكبر 10 شركاء للإمارات خلال العقد المقبل

ومن جانبه، توقع الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب إتاي بن زئيف, زيادة في التجارة بين البلدين خلال 12 شهرا القادم.

أكد الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، أن تصبح إسرائيل من بين أكبر 10 شركاء لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقد المقبل، مشيرا أنه "إذا سار كل شيء كما هو مخطط له ، فيمكن تحقيق هذا الهدف في غضون خمس سنوات أو أكثر". حسب صحيفة غلف نيوز الإماراتية.

وأضاف حمد بوعميم، "الحكومتين تجريان مفاوضات متقدمة بشأن اتفاقية التجارة الحرة التي نأمل أن تتحقق قبل الصيف". مؤكدا "هناك صفقات معينة قيد الانشاء، لذلك نحن متفائلون جدًا بشأن الفرص."

ومن جانبه، توقع الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب إتاي بن زئيف, زيادة في التجارة بين البلدين خلال 12 شهرا القادم.

يشار إلى أن التجارة بين الجانبين تعرف استمرارا في النمو منذ أن أقامت الدولتان العلاقات الدبلوماسية من خلال اتفاقيات أبراهام التاريخية التي توسطت فيها الولايات المتحدة لعام 2020.

ويذكر أن الدولتين شرعت أيضًا في سلسلة من المشاريع التعاونية بعد التطبيع، بما في ذلك صندوق مشترك للبحث والتطوير بأكثر من 94 مليون دولار لتعزيز المشاريع التكنولوجية داخل الشركات الإسرائيلية والإماراتية.