مركز موشيه ديان الإسرائيلي يعقد جلسة مشتركة مع مركز الأبحاث التركي هذا الشهر

الاجتماع غير مدرج على المواقع الإلكترونية لأي من المعاهدتين وهو مغلق للصحافة وللحضور

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن خبراء مركز موشيه ديان الإسرائيلي للدراسات الشرق أوسطية والإفريقية، سيستضيف خبراء مركز الأبحاث التركي، وسيعقد الجانبان ندوة في تل أبيب الخميس المقبل لمناقشة العلاقات بين البلدين.

وحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل فإن "الاجتماع غير مدرج على المواقع الإلكترونية لأي من المعاهدتين وهو مغلق للصحافة وللحضور"، مشيرة إلى أن "الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين سيشاركون في الجلسة".

وسيعرف الأجتماع مشاركة الباحثان الإسرائيليان حي إيتان كوهين ياناروكاك و نير بومس من مركز موشيه ديان، فيما سيقود الفريق التركي رئيس مركز سيتا للدراسات برهان الدين دوران.

ويأتي هذا الإجتماع قبل زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بنظيره التركي طيب رجب اردوغان، والتي من المقرر أن تكون في الفترة ما بين 9 و 10 مارس/آذار، حسب وسائل الإعلام التركية

سيستضيف مركز موشيه دايان الإسرائيلي لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا مؤسسة سيتا التركية (مؤسسة البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية)، وهي مؤسسة فكرية متحالفة مع أردوغان وتمولها الحكومة التركية.

يشار إلى أن رئيس مركز سيتا للدراسات برهان الدين دوران، كان قد نشر كتابا في أواخر كانون الثاني/يناير بعنوان "متابعة التطبيع في العلاقات التركية الإسرائيلية" ، يشرح بالتفصيل تطور العلاقات التركية مع العديد من البلدان ، بما في ذلك إسرائيل.

ويذكر أن أنقرة كررت عدة مرات دعمها لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فيما دعت إسرائيل تركيا للتخلي عن دعمها لحركة حماس.