إسرائيل تؤكد أنها ستستوعب 15 ألف اوكراني حتى نهاية الشهر الجاري

قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أن "90 بالمائة منهم لا يحق لهم الدخول الى البلاد بموجب قانون العودة"

أكدت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستستوعب حتى نهاية الشهر الجاري اكثر من 15 الف مواطن اوكراني في ظل الوتيرة الحالية.

وقالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية اييليت شاكيد، أن "90 بالمائة منهم لا يحق لهم الدخول الى البلاد بموجب قانون العودة"، مضيفة "انها تنوي بلورة سياسة اكثر توازنا في الايام القريبة على خلفية استمرار دخول اعداد كبيرة من الاوكرانيين البلاد"، حسب هيئة البث الرسمية مكان.

وأكدت اييليت شاكيد، انه "يتواجد في اسرائيل حاليا نحو 26 الف مواطن اوكراني, غالبيتهم يمكثون بخلاف القانون".

وتابعت اييليت شاكيد، انه "منذ بدء الحرب وصل الى البلاد ما يزيد على 2000 اوكراني، مشيرة بان اسرائيل مستعدة لاستيعاب 200 الف يهودي من روسيا وأوكرانيا".