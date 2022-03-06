إسرائيل تقترب من تقنين استخدام الماريحوانا لأغراض الترفيه

"يمكن لأولئك الذين لديهم إدانات في استخدام الماريحوانا للترفيه أن يطلبوا بشطب أسمائهم من السجلات الجنائية"

أعلن مسؤولون إسرائيليون كبار، اليوم الأحد، أن إسرائيل تعتزم التحرُّك في اتجاه إضفاء الشرعية القانونية وشطب السجلات الجنائية للمدنيين على ما يُطلَق عليه حيازة شخصية أو تعطاي الماريجوانا لأغراض ترفيهية.

وأكد المسؤولون أنه "في حالة ما تمت الموافقة عليه، يمكن لأولئك الذين لديهم إدانات في استخدام الماريحوانا للترفيه أن يطلبوا بشطب أسمائهم من السجلات الجنائية وإسقاط التهم المعلقة عليهم، بالإضافة أنه لن يتم تجريم استخدام الماريحوانا على المستوى الشخصي، ستقتصر الغرامة القصوى على حوالي 300 دولار"، حسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وأشارت صحيفة "هآرتس" سيتم النظر في كل طلب على حدة، بناء على الظروف".

وفي نفس السياق، أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ ووزير القضاء الاسرائيلي غدعون ساعر، أن "هذه الخطوة تهدف إلى إزالة التوصيف الجنائي والوصمة التي تصاحبها و استكمال لوائح إلغاء التجريم التي نُشرت الشهر الماضي".

ومن المتوقع أن يوقع وزير القضاء الاسرائيلي غدعون ساعر، قريبا على اللوائح ومن المتوقع أن يصادق عليها البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بعد فترة وجيزة.