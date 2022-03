إسرائيل تُعين الدبلوماسية دوريت أفيداني قنصلا لدى المغرب

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا الأسبوع تعيين الدبلوماسية دوريت أفيداني قنصلًا لإسرائيل في المغرب، وقال نائب رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب الدبلوماسي إيال ديفيد، "مبروك لدوريت أفيداني التي عينت في منصب قنصل ورئيسة الإدارة في مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب".

وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر "بفضل خبرتها في وزارة الخارجية الإسرائيلية التي دامت 30 سنة، سوف تؤدي عملها بشكل جيد للغاية في منصبها الجديد! إضافة رائعة إلى فريقنا في الرباط".