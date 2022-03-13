إسرائيل تُعين الدبلوماسية دوريت أفيداني قنصلا لدى المغرب

"بفضل خبرتها في وزارة الخارجية الإسرائيلية التي دامت 30 سنة، سوف تؤدي عملها بشكل جيد"

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا الأسبوع تعيين الدبلوماسية دوريت أفيداني قنصلًا لإسرائيل في المغرب، وقال نائب رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب الدبلوماسي إيال ديفيد، "مبروك لدوريت أفيداني التي عينت في منصب قنصل ورئيسة الإدارة في مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب".

وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر "بفضل خبرتها في وزارة الخارجية الإسرائيلية التي دامت 30 سنة، سوف تؤدي عملها بشكل جيد للغاية في منصبها الجديد! إضافة رائعة إلى فريقنا في الرباط".

https://twitter.com/i/web/status/1502286743357333508 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ومن جهتها قالت عضو مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، عينات ليفي، في تصريح لموقع يابلادي "لم يكن لدينا سوى قناصل مؤقتين" للمكتب الإسرائيلي في المغرب. وأضافت أن الدبلوماسية "ستكون مسؤولة عن التسيير الإداري والشؤون القنصلية".

وكانت إسرائيل قد افتتحت مكتب الاتصال الخاص بها لدى الرباط، بحضور وزير خارجيتها، يائير لبيد، بعد أشهر قليلة من إعلان المغرب استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، في إطار اتفاق ثلاثي مع الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، قام عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين بزيارة المملكة لتعزيز التعاون بين الرباط وتل أبيب حيث تم التوقيع على اتفاقيات عسكرية واقتصادية بين البلدين.

واليوم تصل إلى مطار بن غوريون في تل أبيب لأول مرة طائرة للخطوط الملكية المغربية لإعطاء الانطلاقة للرحلات الجوية التي ستربط مطار محمد الخامس بمطار بن غورين أربع مرات في الأسبوعية متواصلة في هذا الخط الجوي الجديد "والذي سيعني اعداد اخرى من السائحين، وعلاقات جديدة لتقارب أكبر" عل حد تعبير عضو مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، عينات ليفي.