وزير الخارجية الإسرائيلي يؤكد أن لدى بلاده "واجب أخلاقي" للترحيب بمزيد من اللاجئين الأوكرانيين

أضاف يائير لبيد، "من واجبنا ليس فقط أن نكون يهودًا صالحين، ولكن أيضًا أن نكون أناسًا صالحين"

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، أن لدى إسرائيل واجب أخلاقي للسماح لمزيد من اللاجئين الأوكرانيين من غير اليهود بالدخول إلى البلاد، قائلا خلال زيارة لمعبر سيريت على الحدود الرومانية الأوكرانية "لن نغلق أبوابنا وقلوبنا أمام أولئك الذين فقدوا كل شيء".

وأضاف يائير لابيد، "من واجبنا ليس فقط أن نكون يهودًا صالحين، ولكن أيضًا أن نكون أناسًا صالحين"، مشيرا "يوجد في إسرائيل تسعة ملايين شخص ولن يتم تقويض هويتنا اليهودية من قبل بضعة آلاف من اللاجئين"، مستنكرا "الأخطاء التي حدثت في معاملة اللاجئين الذين وصلوا بالفعل إلى إسرائيل" .

وكان قد اندلع الأسبوع الماضي جدل بعد أن زعمت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد أن البلاد ستفرض قيودًا على من يمكنه اللجوء إلى البلاد، فيما أنه من المتوقع وصول أكثر من 15000 يهودي أوكراني إلى البلاد، بحلول نهاية هذا الشهر.

يشار إلى أن لابيد سيلتقي خلال زيارته لمعبر سيريت بمسؤولين من وزارة الخارجية الإسرائيلية الذين يحرصون على إنقاذ الإسرائيليين واليهود الأوكرانيين ومساعدة اللاجئين على عبور الحدود، كما أنه سيلتقي برؤساء الدول وسيناقش معهم الوضع في أوروبا والعلاقات الثنائية مع إسرائيل.