قائد الأوركسترا الإسرائيلية والطيار المغربي يعيدون إحياء الموسيقى الأندلسية

كوهين "كل الأشياء التي حلمت بها تتحقق، وأن يجتمع كل هؤلاء الأشخاص معًا للإستمتاع بالموسيقى، فهذا حلم يتحقق"

بعد خمسة عشر شهرا من تطبيع العلاقات بين البلدين، حطت اليوم طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية بإسرائيل في مطار تل أبيب، لكن قائد تلك الرحلة كان في اسرائيل قبل أسبوع لحضور عرض موسيقي فريد.

وقام قائد الأوركسترا الإسرائيلي توم كوهين و الطيار كريم تيسير مؤسس الأوركسترا السيمفونية المغربية، بإعادة إحياء الموسيقى الأندلسية القديمة مع أوركسترا القدس الشرقية والغربية لكوهين.

وقال توم كوهين في تصريح له لـ i24NEWS: إن "كل الأشياء التي حلمت بها تتحقق، وأن يجتمع كل هؤلاء الأشخاص معًا للإستمتاع بالموسيقى، فهذا حلم يتحقق"، مضيفا "عندما نتحدث عن الموسيقى الأندلسية ، نتحدث عن الموسيقى التي تم إنشاؤها في العصر الذهبي ، عندما عاش اليهود والمسلمون وخلقوا معًا ،". مؤكدا أن "هذه الموسيقى في أصلها هي موسيقى مصنوعة من التعايش."

ومن جانبها، قالت المطربة المغربية سناء مراحتي لـ i24NEWS: "لقد ولدت في صفرو ، يسمونها القدس الصغيرة"، مضيفة، "قال لي جدي دائمًا إنه نشأ مع يهود، وقال إنه أمر طبيعي ، الناس يغنون بالعربية والعبرية."

يشار إلى أن الموسيقى الأندلسية تشمل الأنواع الموسيقية التقليدية والحديثة التي نشأت في منطقة الأندلس بجنوب إسبانيا، والتي كان يسكنها كل من المسلمين واليهود قبل أن يستعيدها الإسبان الكاثوليك في أواخر القرن الخامس عشر.