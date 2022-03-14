إسرائيل: الموافقة على خطة حكومية لتعزيز التحصينات في مدينة أشكلون جنوب إسرائيل

تنص الخطة على توفير التمويل الكامل لبناء غرف محصنة للسكان من ذوي الدخل المنخفض وملاجئ ومناطق محمية

وافق مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزيري المالية والأمن، الإثنين على خطة رئيس الوزراء نفتالي بينيت القاضية بتحصين مدينة أشكلون التي تقع جنوب البلاد وتتأثر بشكل مباشر جراء الصواريخ التي تطلقها حركة حماس من وقت لآخر على مر السنوات الماضية.

وتشمل الخطة التي تصل كلفتها 330 مليون شيكل جديد، توفير التمويل الكامل لبناء غرف محصنة للسكان من ذوي الدخل المنخفض وملاجئ ومناطق محمية في جميع أنحاء المدينة. وتقضي الخطة كذلك بمنح سكان أشكلون قروض بفائدة منخفضة لغرض بناء الغرف المحصنة في المنازل وسيقام بالإضافة مركز حماية جديد ومركز لتقديم العلاج للمتضررين من الصدمات جراء القصف بواسطة الحيوانات الأليفة.

وتمت بلورة بنود الخطة بالتعاون مع رئيس اللجنة المالية عضو الكنيست أليكس كوشنير، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، ووزير الدفاع بني غانتس، وتهدف إلى حماية الشقق والأماكن العامة المشتركة، وتعزيز الشعور بالأمان وسط سكان المدينة وإقرار تسهيلات تنظيمية وتخطيطية فيما خص الحماية.

وقال بينيت في بداية الجلسة الحكومية" نحن نستثمر 330 مليون شيكل في حماية أشكلون، وهو استثمار سيعمق من إحساس سكان الجنوب بالأمان - بالأفعال وليس بالاقوال. "في أيامن هذه، ساحة المعركة باتت هي الجبهة الداخلية، للأسف، ونحن مصممون على حماية مواطنينا بأي ثمن".

وشكر رئيس بلدية أشكلون تومر غلام رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الأمن على جهودهم لصالح إقرار هذه الخطة. وأضاف "مثلما قدمنا سلسلة من الأخبار السارة لسكان أشكلون، سنواصل العمل لجلب المزيد من الأخبار السارة لسكان المدينة، كذلك في مجال التسهيلات الاقتصادية التي يستحقونها عن استحقاق وليس بالتفضيل. "

وشهدت البلدات الجنوبية في إسرائيل نهاية العام الفائت إطلاق صاروخ من قطاع غزة اعترضته مقاتلات الدفاع الجوي. واستمر إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه البلدات في منطقة غلاف غزة ثلاثة أيام على التوالي.