انهيار المواقع الإلكترونية الحكومية في إسرائيل وفق بلاغ أولي

انهارت جميع مواقع المكاتب الحكومية في إسرائيل في الدقائق القليلة الماضية

عادت المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارات الحكومية الإسرائيلية إلى العمل بعد أن تعطلت لفترة وجيزة دون أن يفهم السبب وراء ذلك. وتدور في السنوات الأخيرة حرب سايبر عنيدة، تقع المواقع على الشبكة العنكبوتية ضحية لها.

وتم الإبلاغ مساء الإثنين عن انهيار جميع مواقع المكاتب الحكومية في إسرائيل في الدقائق القليلة الماضية، حيث أبلغ المستخدمون أنهم غير قادرين على فتح المواقع. ولا يعرف في هذه المرحلة سبب الخلل.