طيارمغربي لـ i24news: يمكن للاسرائيليين الاستفادة من الشبكة الكبيرة للخطوط الملكية والسياحة ستشهد تطورا

أضاف كريم تيسير في تصريح خاص لـ i24news، أن "الرحلات الجوية تساهم بشكل كبير في تقريب الشعوب بين بعضهم البعض"

أكد الطيار المغربي في شركة الخطوط الملكية المغربية كريم تيسير، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن للاسرائيليين الإستفادة من الشبكة الكبيرة للشركة، مما سيسهل عليهم السفر إلى أوروبا والولايات المتحدة وامريكا اللاتينية، وعدة بلادن أخرى.

وأضاف كريم تيسير في تصريح خاص لـ i24news، أن "الرحلات الجوية تساهم بشكل كبير في تقريب الشعوب بين بعضهم البعض"، مؤكدا أن "العلاقة بين المغرب و إسرائيل هي علاقة ذات جذور"، مشيرا أنه "يجود للإسرائيليين الكثير من المعابد والأصداقاء في المغرب وأن أكثر من مليون إسرائيلي هم مغاربة في الأصل".

وتابع كريم تيسير لـ i24news، "أتوقع أن العديد من الإسرائيليين سيقومون بزيارة المغرب خلال الشهر المقبل، ومباشرة بعد شهر رمضان المبارك سيقوم المغاربة بزيارة إسرائيل"، مضيفا أن "المغاربة المسلميين يرغبون في زيارة وإقامة الصلاة في القدس و أن السياحة بين البلدين ستشهد تطورا كبيرا".