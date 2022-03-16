إسرائيل: توصيات حكومية بخصوص الوقاية من المتحور الجديد

عرضت خلال الجلسة بيانات حول انتشار المرض في إسرائيل والعالم، بالتركيز على مواقع تفشي المرض في الصين

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأربعاء مشاورات مع وزير الصحة نيتسان هوروفتس وكبار مسؤولي مكتبه، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في عدة مراكز حول العالم.

وعرضت خلال الجلسة بيانات حول انتشار المرض في إسرائيل والعالم ، بالتركيز على مواقع تفشي المرض في الصين بشكل عام، وفي هونغ كونغ بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، عرضت المعلومات المتوفرة في هذه المرحلة بخصوص سلالة كورونا BA2 والسلالة المركبة.

واتحذ رئيس الوزراء نفتالي ووزير الصحة في نهاية الجلسة، رزمة تعليمات للتعاطي مع الوباء، على مستوى المواطنين، أبرزها مواصلة الإلتزام بارتداء الأقنعة في هذه المرحلة. وسينظر في مسألة التمديد هذه، مجددًا عشية عيد الفصح. إضافة إلى مواصلة العمل بمشروع مجين- لحماية المسنين في إسرائيل. وأوصى بينيت بالإسراع بتركيب أجهزة لترشيح الهواء في الصفوف المدرسية، داخل المدارس على نطاق الدولة.

ومن ضمن قرارات رئيس الحكومة ووزير الصحة، استمرار جهود الدعوة لتشجيع استيفاء جرعات اللقاح الثلاث بين السكان الذين لم يفعلوا ذلك بعد. والتحقق من مخزون اللقاحات والأدوية تمهيدا لاحتمال الإصابة بالمتحور الجديد من كورونا، حال اكتشافه.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم، الكشف عن متحور جديد لفيروس كورونا تم رصده لدى مسافرين إثنين عادا مؤخرا إلى إسرائيل، عن طريق مطار بن غوريون، وذلك من خلال فحص التسلسل الجيني الذي أجرياه. ويدمج المتحور الجديد بين الأوميكرون والسلالة الفرعية BA2 والذي لم يتم بعد، دراسته بعمق في العالم.