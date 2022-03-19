إسرائيل: وفاة الحاخام حاييم كانيفسكي أحد كبار رجال الدين في إسرائيل عن عمر94 عاما

جنازة كانيفسكي ستقام غدا الأحد، ومن المتوقع أن تكون أكبر جنازة في تاريخ إسرائيل

توفي الحاخام حاييم كانيفسكي، أحد أكثر القادة نفوذاً في الجالية اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة، أمس الجمعة.عن عمر94 عاما.

وأعرب الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ عن حزنه على فقدانه قائلا إن "حبه للتوراة وتواضعه وتواضعه وقيادته الروحية سيكون مفقودًا لعالم المدرسة الدينية وشعب إسرائيل بأسره"، حسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن "كانيفسكي زعيم حقيقي عاش بشكل متواضع وقاد عشرات الآلاف بالحكمة والتفكير ومستوى غير عادي من المعرفة"، مؤكدا أنه "حرص دائمًا على استقبال كل شخص بقلب مفتوح وخفة قلب".

وفي نفس السياق قال زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو إن "شعب إسرائيل فقد عالمًا كبيرًا كان حلقة رئيسية في سلسلة انتقال التوراة من جيل إلى جيل".

وأفادت قناة 12 الإسرائيلية، أن جنازة كانيفسكي ستقام غدا الأحد، ومن المتوقع أن تكون أكبر جنازة في تاريخ إسرائيل، كما من المتوقع أن يحضرها مئات الآلاف من الأشخاص.