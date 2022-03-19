إصابة مواطن إسرائيلي بعملية طعن في القدس وتحييد المنفذ

قال مسعفون إن "المنفذ البالغ من العمر 20 عاما قد أصيب برصاص الشرطة الإسرائيلية وأصيب بجروح خطيرة"

أعلنت الشرطة الإسرائيلية ومسعفون، اليوم السبت، أن مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 35 عاما أصيب بجروح طفيفة بعملية طعن على طريق الخليل بالقرب من المحطة الأولى في القدس.

وفي نفس السياق، قال مسعفون من نجمة داود الحمراء الذين وصلوا إلى مكان الحادث إن "المنفذ البالغ من العمر 20 عاما قد أصيب برصاص الشرطة الإسرائيلية وأصيب بجروح خطيرة"، وتم نقل الرجلين بواسطة نجمة داود الحمراء إلى مركز شعاري تسيديك الطبي في القدس، صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

ويأتي هذا الهجوم وسط تصاعد في حوادث مماثلة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكانت قد أعلنت الشرطة الإسرائيلية والشاباك أمس الجمعة، أنها كشفت عن خلية تابعة لحماس كانت تعمل في القدس الشرقية في السنوات الأخيرة.

يذكر أنه، قام شخص بطعن وإصابة ضابطي شرطة إسرائيليين في 6 مارس/آذار، بجروح طفيفة إلى متوسطة في باب الحوطة بالبلدة القديمة بالقدس قبل إطلاق النار على المشتبه به وقتله على يد الضباط، كما طعن ضابطان آخران بالقرب من الحرم القدسي في اليوم التالي، وأعلنت حماس مسؤوليتها عن حادث الطعن الثاني.