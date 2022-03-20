إسرائيل: ارتفاع جديد في إصابات كورونا ومؤشر العدوى يتجاوز عتبة الرقم 1

بحسب وزارة الصحة، فإن معدل الفحوصات الإيجابية في اليوم الأخير كان 21.17٪ ، وهو أعلى بكثير مما كان عليه مؤخراً

حقق وباء كورونا إرتفاعًا إضافيًا من خلال تجاوز مؤشر انتشار العدوى الرقم واحد (1.1)، وهو رقم يدل على انتشار وباء كورونا بقوة، بعد أن سجل انخفاضاً جزئيا في الأسابيع الأخيرة. وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن معدل الفحوصات الإيجابية في اليوم الأخير كان 21.17٪ ، وهو أعلى بكثير مما كان عليه في الأيام الأخيرة.

وارتفع في الوقت نفسه، عدد المرضى في حالة حرجة. وفي معظم المدن الكبرى كانت هناك زيادة بأكثر من 10٪ في عدد المرضى النشطين، مقارنة بالأسبوع الماضي.

ورجح مراقبون إمكانية أن يتجاوز مؤشر العدوى الرقم واحد حتى نهاية الشهر الجاري، ويتوازى هذا الارتفاع في البيانات مع ارتفاع مماثل في العالم.

وثبتت إصابة 7،783 شخص جديد يوم أمس، من أصل 36760 فحصاً تم إجراؤه للتحقق من الإصابة بالفيروس أو من عدمها. ويرقد في المستشفيات، حسب آخر إحصاء 331 مريضا حالتهم خطيرة فيما يخضع 143 مريضاً لأجهزة التنفس.

وقد مات جراء الإصابة بالفيروس ومضاعفاته ما مجموعه 10419 شخصاً.