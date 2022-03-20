إسرائيل: مئات الآلاف من أنصار الحاخام الأكبر كانيفسكي يودعون "وزير التوراة" إلى مثواه الأخير

شارك مئات الآلاف من المؤمنين اليهود الأحد في تشييع جنازة الحاخام حاييم كانيفسكي التي انطلقت من منزله المتواضع

شارك مئات الآلاف من المؤمنين اليهود الأحد في تشييع جنازة الحاخام حاييم كانيفسكي التي انطلقت من منزله المتواضع في مدينة بني براك. وبدأت مراسيم الجنازة بتمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، في مقبرة زخرون مئير في المدينة. واصطف الآلاف في المقبرة التي أغلقت بإحكام، فيما وصلت حوالي ألف حافلة إلى بني براك تقل المشاركين الذين حضروا من جميع أنحاء إسرائيل، خصيصا لوداع معلمهم الروحي والذي اشتهر بلقب "وزير التوراة".

وألقى كل من الحاخام غيرشون إدلشتاين رئيس مدرسة دينية، ورئيس مجلس علماء التوراة والحاخام يتسحاق زيلبرشتاين عضو مجلس علماء التوراة في ديجل هاتوراه وصهر الحاخام كانيفسكي كلمة رثاء للفقيد.

وتسبب المد البشري الهائل من المعزين، باضطرابات مرورية كبيرة في منطقة المركز-غوش دان ابتداء من الصباح الباكر حتى الليل. وأغلقت السلطات أجزاء من طرق رئيسية بغية استخدامها كموقف للسيارات ومحطة لاستقبال الحافلات من جميع أنحاء البلاد.

وكجزء من استعدادات الشرطة للجنازة، انتشر ضباط الشرطة في الأماكن التي من المتوقع أن تغادر منها تجمعات الركاب، والتي سيأتي إليها جمهور كبير. يعمل رجال الشرطة على توجيه وتدفق حركة المرور لدرء الخطر عن المشاركين بسبب الضغط البشري الهائل.

وبحسب معطيات الشرطة فقد وصلت 1700 حافلة إلى منطقة بني براك تحمل المشيعين الباكين رحيل فقيدهم الحاخام حاييم كانيفسكي. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 400000 شخص حضروا الجنازة.