دراسة تؤكد أن التطوير الحضري له تأثير مدمر على "الشعاب المرجانية" في جنوب إسرائيل

اكتشف الباحثون أن النظم الحيوية الطبيعية والأنظمة الحسية البيئية كانت مضطربة بشكل كبير في الشعاب المرجانية

وجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Global Change Biology، أن التطوير الحضري الضخم على ساحل إيلات في أقصى جنوب إسرائيل، له تأثير مدمر على البيئة البحرية المحلية، حيث تبين بعد فحص قام به الباحثون لشعاب مرجانية أن لها القدرة على مقاومة ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجات حرارة المياه وأحداث التبييض.

وعمل رئيس الفريق الدكتور ايلي روزنبرغ، جنبًا إلى جنب مع البروفيسور أورين ليفي، من مختبر البحرية في جامعة بار إيلان الإسرائيلية، مع باحثين من إسرائيل وألمانيا وأستراليا للكشف عن مصدر آخر لتدهور المرجان، وقام الفريق بأخد عينات من موقعين في خليج إيلات في الطرف الشمالي للبحر الأحمر لدراسة كيفية تأثير الأشكال المختلفة للتلوث الكيميائي والضوء والهرموني والضوضاء في إيلات على البيئة البحرية.

واكتشف الباحثون أن النظم الحيوية الطبيعية والأنظمة الحسية البيئية كانت مضطربة بشكل كبير في الشعاب المرجانية القريبة من مدينة إيلات، بالرغم من المظهر الصحي نسبيًا للشعاب المرجانية.

وقال الدكتور ايلي روزنبرغ، "على السطح ، تبدو الشعاب المرجانية سليمة ، لكن عندما ننظر إلى عمق أكبر من العين المجردة، رأينا التأثير القوي للتوسع الحضري بشكل قاطع للغاية"، مضيفا "أدى تعطيل الدورات اليومية والشهرية إلى انخفاض الأداء الفسيولوجي ودورات التكاثر التي اختفت في الشعاب المرجانية الحضرية".

يشار إلى أن الدراسة أكدت أن الشعاب المرجانية الغير القريبة من التنمية الحضرية أنها صحية وأن نظمها البيولوجية طبيعية.