وتتجلى الزيادة بشكل أكبر في عدد المرضى الجدد بحالة خطيرة الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى يوميًا

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح الثلاثاء تسجيل نحو 14.460 شخص يوم أمس، بالمقارنة مع 12.929 إصابة الأحد. وهو الأمر الذي انعكس على مؤشر العدوى حيث سجل ارتفاعاً مقلقًا وصل حد 1.3 ما يدل على تجدد انتشار الوباء.

وتشير معطيات وزارة الصحة إلى زيادة طفيفة في عدد المرضى في حالة حرجة في المستشفى، تجلت بـ 336 مريضًا في حالة حرجة في المستشفى حاليًا، مقارنة بـ 331 أمس. وكشفت معطيات الصحة أن عدد المرضى بحالة حرجة هذا الأسبوع ما زال منخفضا مقارنة مع الثلاثاء الفائت بالرغم من ارتفاع المنحنى، فالثلاثاء الماضي رقد في المستشفيات بحالة حرجة 340 مريضًا.

وتتجلى الزيادة بشكل أكبر في عدد المرضى الجدد بحالة خطيرة الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى يوميًا: ففي يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، تم إدخال 17 مريضًا جديدًا إلى المستشفى، وتم نقل 33 مريضًا إلى المستشفى أمس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد دعا على خلفية تجدد الوباء المواطنين إلى مواصلة استخدام الكمامات في الأماكن العامة، التي ثبت أنها الأداة الأكثر فعالية بحسب تعبيره.