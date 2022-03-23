بعد عملية بئر السبع: الحكومة الإسرائيلية تعلن عن إقامة عشر بلدات جديدة في النقب جنوب البلاد

أعلنت وزيرة الداخلية ووزير البناء عن نيتهما تقديم قرار لموافقة الحكومة الأحد المقبل يقضي بإقامة خمس بلدات

بعد حوالي يوم من الهجوم الدموي في بئر السبع، أعلنت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ووزير البناء والإسكان زئيف إلكين أنهما سيعملان على إعداد قرار نهائي يقدمانه لموافقة الحكومة يوم الأحد المقبل يقضي بإقامة خمس بلدات جديدة في منطقة النقب، وفق النشر في موقع واينت. وتمت الإشارة إلى أن البلدات المسماة "مفؤوت عراد" (على مشارف مدينة عراد المطلة على البحر الميت) ستقام كجزء من "تطوير حوض الاستيطان في النقب".

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم قراراً أولياً بإنشاء خمس بلدات إضافية على طول محور بئر السبع - ديمونة (طريق 25) إلى الحكومة للمصادقة عليه. وذكر بيان للوزراء أن "قرارات الحكومة تشكل خطوة مهمة في تعزيز الاستيطان في النقب والتأكيد على النقب الشرقي الذي يشكل فضاءا ذا أهمية استراتيجية وطنية".

وقالت وزيرة الداخلية إن القرار بإقامة بلدات في الجنوب لهو "تاريخي ومثير وذو أهمية استراتيجية، سيعطي دفعة كبيرة لتعزيز الاستيطان في النقب". على حد قولها، "عشر مستوطنات جديدة في النقب هي تجسيد للمشروع الصهيوني بكل مجده. نواصل البناء في الأرض القاحلة في النقب تحقيقا لرؤية بن غوريون(أول رئيس حكومة لدولة إسرائيل)".

كما أشارت الوزيرة شاكيد إلى أن هذا "إنجاز هائل ونبأ عظيم لمواطني دولة إسرائيل وللنقب بشكل عام. وهذه خطوة مهمة تعكس على أفضل وجه سياسة اجتماعية-تخطيطية متنوعة تسعى إلى تعزيز الضواحي وتشجيع الاستيطان المتجدد من قبل الشباب".