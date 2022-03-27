الحكومة الإسرائيلية تصادق على إقامة خمس بلدات جديدة شمالي النقب

ينص القرار على إنشاء خمس بلدات ريفية مجتمعية جنوبي منطقة ميفؤوت عراد على أن يتم تخصيص إحداها للسكان البدو

وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، على اقتراح رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزيرة الداخلية آييليت شاكيد ووزير البناء والإسكان زئيف إلكين، لإنشاء خمس بلدات جديدة في شمال النقب أطلق عليها "بلدات مفؤوت عراد " بسبب موقعها الجغرافي المحاذي لمدينة عراد الجنوبية المطلة على البحر الميت.

وينص القرار على إنشاء خمس بلدات ريفية مجتمعية في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة ميفؤوت عراد، على أن يتم تخصيص إحداها للسكان البدو.

وقال بينيت "هذه أنباء مهمة لجميع سكان المنطقة وجزء من عملية تنظيم البناء في هذا الجزء من البلاد الذي تم إهماله لسنوات عديدة". ولمح بينيت إلى أهمية شمل النقب في عملية الحوكمة العامة وسلطة القانون بقوله " نريد إعادة الدولة إلى النقب". لا نريده منطقة غير تابعة، ولا غربًا متوحشًا، بل مكانًا تتواجد فيه دولة إسرائيل من خلال الحوكمة والموارد، على السواء."

يذكر أن وزيرة الداخلية سارعت إلى الإعلان عن نيتها تقديم قرار بهذا الصدد، دعمها فيه وزير البناء والإسكان بعد ثلاثة أيام على وقوع عملية الطعن البشعة، التي عرفت إعلامياً بعملية بئر السبع، وكان منفذها قد أدين في السابق بالإنتماء لداعش.