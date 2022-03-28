الآلاف يشاركون في جنازتي جنديي حرس الحدود ضحيتي عملية الخضيرة

إن" المحرضين لا يمكنهم المس بتماسك المجتمع الإسرائيلي. سنلاحق كل اعدائنا ولن نعطي الفرصة للمتطرفين

شيعت جماهير غفيرة الإثنين، جثماني الجنديين في حرس الحدود الإسرائيلي يزن فلاح وشيرئيل أبوكرات، اللذين قُتلا أمس في عملية الهجوم المسلح في الخضيرة، الأول في مقبرة كفر سميع والجندية في نتانيا. وقدم وزير الأمن الداخلي عومر بارليف الرثاء ليزن بقوله:" لم أعرفه إلا من خلال الصورة فرأيت شابًا وسيًما ينظر إلينا من الصورة وهو ممتلئ فخرًا بزيه ودوره. يقول أصدقاؤه عنه إنه كان رجلاً متواضعاً ومبتسماً وصاحب قيم ".

كما حضر الجنازة الزعيم الروحي للطائفة الدرزية موفق طريف والذي قال إن" المحرضين لا يمكنهم المس بتماسك المجتمع الإسرائيلي. سنلاحق كل اعدائنا ولن نعطي الفرصة للمتطرفين أن يدمروا الجهود السياسية ".

وأضاف طريف، وفقًا لموقع حدشوت 13 "المجتمع الدرزي في السنوات الأخيرة، يحارب من أجل بيته، ومن أجل توفير المنازل للشباب الدروز. ربما هذا ليس الوقت المناسب أو المكان لكن لا يمكنني تجاهله فالحكومة وافقت على إقامة بلدات في النقب. وأنا أطالب الحكومة بالمصادقة على الخطة لصالح الطائفة الدرزية".

وبدوره رثا قائد الفرقة العسكرية، موشيه كوهين، الفقيد يزن "نشعر بالحزن لموت أفضل أبنائنا موت الأبطال. اختار يزن التجنيد مثل عائلته في حرس الحدود. لقد كنت محاربًا متفانيًا ومتواضعًا ومبتسمًا ومحترفًا ومحبوبًا. كنت تحلم بالانتساب إلى وحدة المستعربين وأقدمت على كل مهمة بابتسامة عريضة".

وبدأت جنازة شيرئيل في وقت لاحق من نهار الإثنين، ووصلت الجندية التي أصيبت في الهجوم لتقديم تحيتها الأخيرة لصديقتها. وصاحت والدة شيرئيل "يا شيرئيل، هيا قومي، كيف لم أعتني بك، أريد ابنتي".

وقدم نائب قائد حرس الحدود في الضفة الغربية روني فارس كلمة رثاء لشيرئيل "كانت رحلتك قصيرة لكنها ذات مغزى، مليئة بالتحديات، وتمكنت من التغلب عليها جميعًا. استطعت أن تغمري الجميع بالمحبة والعطاء غير المتناهيين. لقد أصررت على أن تكون مقاتلة وانضممت إلى عائلة حرس الحدود. وتمكنت بتضحيتك البطولية أن تمنعي قتلاً متسلسلًا لكنك دفعت أغلى ثمن على الإطلاق".

ولقي فلاح وأبوكرات مصرعهما في عملية هجوم بالسلاح في مدينة الخضيرة ليلة الأحد 27 آذار عشية انطلاق قمة النقب، ويرجح محللون أن العملية التي أعلن داعش عن تبنيها قد هدفت إلى تقويض القمة.