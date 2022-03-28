غانتس بمناسبة مرور 20 عامًا على عملية "السور الواقي": "لا أحد محصن- الجميع في مرمى يدنا"

غانتس"إن الرصاصات الـ 1100 التي حملها منفذا عملية الخضيرة أمس - هي 1100 تذكيرا صارخا بضرورة توخي الحذر الدائم"

ألقى وزير الأمن بيني غانتس الليلة (الإثنين) كلمة في تجمع حاشد بمناسبة الذكرى العشرين لعملية السور الواقي بمشاركة رئيس الأركان أفيف كوخافي، منتدى هيئة الأركان، ورئيس الأركان السابق الفريق (احتياط) شاؤول موفاز وغيره من كبار المسؤولين الذين شاركوا في العملية. وجاء في كلمة غانتس"نحن نعمل بشكل هادف لتحييد وإلحاق الأذى بأي نية لتنفيذ هجمات إرهابية. إن الرصاصات الـ 1100 التي حملها منفذا عملية الخضيرة أمس - هي 1100 تذكيرا صارخا بضرورة توخي الحذر الدائم، وأن النشاط الأمني ​​ضد أولئك الذين يسعون لإلحاق الأذى بنا لن يتوقف أبدًا".

وأضاف وزير الأمن "سننشر الآلاف من الجنود ورجال الشرطة ليقوموا بمسح مختلف المناطق حتى يصلوا إلى كل شخص وجهة متورطة في هذه الهجمات أو في الترويج لها. سوف نلقي القبض على كل من يحرض في الشبكات الإجتماعية. وافتتح كلمته بالقول "لا أحد محصن - الجميع في مرمى يدنا". مثلما تصرفنا خلال عملية "السور الواقي" سنتصرف اليوم وسنضع بمواجهة الفكر الإرهابي والكراهية والقتل الذي يقف وراءه داعش ومنظمات إرهابية أخرى مثل الجهاد الإسلامي وحماس، فإننا نضع أيديولوجيتنا الصهيونية المرتكزة إلى التصميم والتماسك الإجتماعي. سوف نعمم الشعور بالأمان والقوة حيثما يلوحون بالقتل وحرمان الحياة. وكل من سيحاول كسر المجتمع الاسرائيلي سوف ينكسر ويتفكك ويفشل. ليس فقط بسبب القوة بل بفضل الروح".

وأضاف وزير الأمن أنه "للمرة الأولى منذ اتفاقات أوسلو، دخلنا بكثافة إلى المنطقتين (أ) و (ب)، وأمسكنا بزمام السيطرة على المدن الفلسطينية التي تحولت إلى أعشاش إرهابية قاتلة. تمكن الجيش الإسرائيلي من توجيه الضربات لزعماء الإرهاب ونشطائه وتمكنا من إعادة الأمن إلى الشوارع في إسرائيل بعمليات جريئة وخلاقة. دخلنا عبر المنازل وعبر الجدران والنوافذ والأسطح. لقد عرف الجيش الإسرائيلي بقيادة قائد الأركان شاؤول موفاز كيف يحدد الهدف وينفذه ".