محكمة إسرائيلية ترفض الإعلان عن شاهد الحق العام ضد نتنياهو شاهدًا معاديًا لكن الادعاء يستطيع استجوابه

ورد فيلبر في مواجهة طلب المحامية استجوابه من جديد كشاهد معاد بالقول "جئت إلى هنا لأشهد بصدق..."

قضت هيئة القضاة في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ورئيس المعارضة في الكنيست بنيامين نتنياهو، الثلاثاء بعدم الإعلان عن شاهد الدولة في قضية 4000، شلومو فيلبر، كشاهد معاد في هذه المرحلة.

وكانت التطورات في قضية محاكمة الرئيس الإسرائيلي السابق نتنياهو قد أخذت منحى دراماتيكي حين طلبت رئيسة طاقم الادعاء في "ملف 4000" المحامية يهوديت تيروش من قضاة المحكمة المركزية في القدس الإعلان عن شاهد الحق العام شلومو فيلبر شاهدًا معاديًا، على خلفية فوارق في الشهادتين الجارية وتلك التي وقع عليها، على ما أفادت وسائل إعلام.

غير أن المحكمة رفضت الإنصياع في المرحلة الحالية لمطلب النيابة العامة، الإعلان عن فيلبر شاهدًا معاديًا والذي كان سيتيح لفريق الادعاء استجواب فيلبر من جديد لاستجلاء الحقيقة. وسمحت المحكمة في نفس الوقت للإدعاء باستجواب الشاهد.

وكان فيلبر قد اكد في شهادته ان نتنياهو أوعز إليه بان يصادق على دمج شركتي بيزيك و"يس" بالرغم من التحفظات التي كانت لديه وذلك في أعقاب طلب مالك شركة بيزيك شاؤول آلوفيتيش وأضاف انه لم يكن راضيا عن توقيت هذا الدمج إلا انه قام بتنفيذ إيعاز نتنياهو، على ما جاء في موقع مكان باللغة العربية.

وردا على سؤال وكيلة النيابة، قال فيلبر إنه تلقى الضوء الأخضر من نتنياهو لاستكمال عملية الدمج الأمر الذي يخدم مصلحة آلوفيتش المتهم هو أيضا بتقديم الرشاوى لنتنياهو.

كما قال الشاهد إن نتنياهو أوعز اليه بأن يراعي مصلحة شركة بيزيك برفع أسعار خدمات الإنترنت التي تعرضها الشركة وأنه أدرك أن آلوفيتيش قد تحدث مع نتنياهو بهذا الصدد.

ورد فيلبر في مواجهة طلب المحامية استجوابه من جديد كشاهد معاد بالقول "جئت إلى هنا لأشهد بصدق، ولا أرى نفسي شاهدًا معاديًا. ولا أنوي مخالفة ما قلته للشرطة. لقد مررت بيوم شديد الصعوبة أمس وأنا حريص على الوفاء بشهادتي. حاولت فقط أن أكون دقيقًا في مسألة ظننت أنه تم عرضها بصورة عامة. وإن تيسر الأمر سوف أقوم بسحب إفادتي الأخيرة. إني أؤكد ما قلته للشرطة وسأواصل تقديم روايتي. إن ذلك شاق علي من الناحية النفسية وهو قضية معقدة " وفق ما جاء في واينت.