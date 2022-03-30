السلطات الإسرائيلية تؤكد أن الضحايا في بني براك هم رجلين و شرطي إسرائيلي و الضحيتين الأخريتين هما عاملان أجنبيان

قال مفوض الشرطة الإسرائيلي لوالد الشرطي "إنها مأساة كبيرة، ابنك أنقذ حياة العديد من المدنيين"

أكدت السلطات الإسرائيلية، أن من الضحايا الخمسة الذين قُتلوا أمس الثلاثاء في عملية إطلاق النار في بني براك، هم رجلين إسرائيليين و شرطي إسرائيلي ساعد في تحييد المنفذ، مشيرة إلى أن الضحيتين الآخرين هما عاملان أجنبيان لم يتم التعرف عليهما بعد.

وقالت السلطات الإسرائيلية، إن ضابط الشرطة أمير خوري ويبلغ من العمر 32 عامًا، كان ضمن فريق شرطة الدراجات النارية والذي طارد المنفذ، وأصيب في تبادل إطلاق النار بينهما وتوفي متأثرا بجراحه بعد نقله إلى مستشفى بيلينسون في بيتاح تكفا وسط إسرائيل، تاركا خلفه والديه وشقيقًا وشقيقتين.

وقال مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي لوالد الشرطي "إنها مأساة كبيرة، ومن المهم بالنسبة لي أن أخبرك أن ابنك أنقذ حياة العديد من المدنيين"، مضيفًا أن "أفعاله ستصبح تراثًا وذاكرة بطولة للبلد كلها."

وأضافت السلطات الإسرائيلية، الحاخام أفيشاي يحزقيل وهو طالب في مدرسة يشيفا و يبلغ 29 عامًا، لقي أيضا مصرعه إثر إصابته برصاصة وهو يحاول حماية ابنه البالغ من العمر عامين، في الوقت الذي كانا يقومان فيه بنزهة ليلية بسيارته، وترك هو أيضًا والديه وأخًا وأختًا.

وفي نفس السياق، أكدت السلطات أن الشخص الثالث هو من سكان بني براك واسمه يعقوب شالوم ويبلغ من العمر 36 عامًا، متزوّج وأب لخمسة أطفال، وكان يقود سيارته إلى منزله عندما عبر طريقه ممر المنفذ الذي أطلق النار عليه من مسافة قريبة.