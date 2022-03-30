إحباط عشرات العمليات العدائية في القدس منذ مطلع العام وتوقعات بأن تزيد الأوضاع تعقيدًا خلال شهر رمضان

الشرطة حالت دون تنفيذ 31 اعتداء إرهابيا بما في ذلك إحباط نوايا لتنفيذ اعتداءات في القدس، منذ بداية العام

استعرض قائد لواء القدس دورون تورجمان اليوم (الأربعاء) عمل الشرطة في الفترة الأخيرة في منع وإحباط الحوادث الأمنية، وذلك على خلفية تكرار عمليات الإعتداء في المدن الإسرائيلية. وذكر أن الشرطة حالت دون تنفيذ 31 اعتداء إرهابيا بما في ذلك إحباط نوايا لتنفيذ اعتداءات في القدس، منذ بداية العام، على ما أفاد موقع حدشوت 13.

وأوضح المسؤول كذلك أنه تم تنفيذ 17 عملية اعتقال إداري قبل حلول شهر رمضان، ويجري التعامل مع خلايا داعش المنتشرة في القدس من خلال سياسة الاعتقالات والتحذيرات. وأشار تورجمان إلى "تقديرات أمنية بأنه قد تزيد الأوضاع تعقيدًا في رمضان" وأضاف أنه تم تكليف 3000 ضابط شرطة بحلول نهاية الأسبوع الأول من رمضان. ونوه إلى أنه بالإستناد إلى الدروس المستخلصة من كارثة ميرون، فإنه لن يُسمح بتجمع أكثر من 15000 مصل للإشتراك في صلوات "بركات هكوهين" التقليدية اليهودية.

وفي قداس سبت النور الذي يجذب آلاف المؤمنين المسيحيين لن يُسمح بأكثر من ألف مصل مسيحي. بالإضافة إلى ذلك، ستنظم الشرطة عدد المصلين في الحرم الشريف وسيتم وضع حارس للحفاظ على النظام. وأفيد بأنه سيسمح في هذه المرحلة، لعضو الكنيست إيتمار بن غفير بالصعود إلى الحرم القدسي، لكن سيتم فحص الموضوع الليلة وغدًا مرة أخرى وفقًا للتهديدات.