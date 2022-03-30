أندية كرة القدم العربية الممتازة في إسرائيل تستنكر العمليات العدائية التي تضرب المدن الإسرائيلية

أبناء سخنين، إخاء الناصرة، هبوعيل ام الفحم، النادي الرياضي كفر قاسم، مكابي أبناء الرينة، نحن ندين بشدة الجرائم

قال لاعب كرة القدم في هبوعيل بئر السبع جنوب إسرائيل، رمزي صفوري، على حسابه في فيسبوك إن "القلب يتألم والروح تنزف من الهجمات القاتلة التي لا يمكن المرور عليها دون اكتراث. أنا مصدوم من هذه الأحداث وأشجبها". وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين وأقدم التعازي للعائلات الثكلى، وأتمنى أن تمر هذه الفترة بدون مزيد من الضحايا".

وأفاد الموقع الرياضي سبورت 5، أن اللاعب إياد أبو عبيد الذي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً جاء فيه "أيام مؤلمة وغير سهلة مع الهجمات الإرهابية في الأيام الأخيرة وأنا أستنكرها بكل قوة. أتمنى الشفاء العاجل للمصابين وأقدم التعازي للعائلات التي فقدت أعزاءها. وأطلب من الله أن يعم الهدوء ووحدة وتآخي".

كما أصدرت الأندية العربية في إسرائيل بيانًا مشتركًا شجبت من خلاله العمليات العدائية الدموية التي أوقعت 11 قتيًلا في ثلاث عمليات متتالية من بئر السبع مرورًا بعملية الخضيرة وانتهاء بعملية بني براك وسط تل أبيب وجاء في بيان الأندية "فيما يلي بيان مشترك باسم الاندية الخمسة لكرة القدم في بطولات الدوري الكبار: أبناء سخنين، إخاء الناصرة، هبوعيل ام الفحم، النادي الرياضي كفر قاسم، مكابي أبناء الرينة، نحن ندين بشدة ونعرب عن معارضتنا الكاملة للجرائم التي وقعت في الأيام الأخيرة في مدن بئر السبع والخضيرة ووسط البلاد والتي أوقعت خسائر بشرية وجرحى في صفوف المدنيين الأبرياء. ونقدم تعازينا للعائلات ونشارك العائلات الثكلى حزنها على موت أعزائها ونطلب من الباري أن يحل السلام على المنطقة وعلى كل المواطنين لنعيش معًا بأمن وسلام ".