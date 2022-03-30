رئيس الحكومة الإسرائيلي: كل من يملك رخصة سلاح، هذا هو الوقت لحمله

أصدر بينيت تعليماته لقوات الأمن ب"طرق باب كل شخص كانت له في السابق أي صلة بداعش"

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأربعاء، المواطنين إلى "التجند لصالح تعزيز الأمان في البلدات والمدن الإسرائيلية وقال "كل من يملك رخصة لحمل السلاح، هذا هو الوقت لحمل هذا السلاح. وأضاف أنه قرر "تشكيل لواء من حرس الحدود وأصدر تعليماته لقوات الأمن بطرق باب كل شخص كانت له أي صلة بداعش".

ونشر بينيت المعزول في بيته جراء إصابته بكورونا، شريطاً مصورًا قال من خلاله إنه ابتداءً من صباح الغد، سيتم تعزيز الجيش الإسرائيلي بـ15 كتيبة إضافية. كما تم الإعلان عن تجنيد احتياطي لثلاث كتائب من حرس الحدود.

وأوضح رئيس الوزراء أن القوات الأمنية نفذت حتى الآن "أكثر من 200 عملية بين اعتقال أو استجواب. وقد تم بالفعل إعداد تخطيط لمنزل منفذ العملية في يعبد تمهيدًا لهدمه، وسنعمل على هدمه في أسرع وقت ممكن".

يذكر أن رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ أجرى اليوم الأربعاء زيارة رسمية للمملكة الأردنية الهاشمية حيث استقبل بحفاوة، وافتتح الملك عبد الله الثاني اللقاء لشجب العمليات العدائية التي استهدفت مدنيين أبرياء.