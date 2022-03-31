إسرائيل: تشييع جثمان الشرطي أمير خوري ضحية عملية بني براك مساء الخميس في مدينة الناصرة شمال البلاد

أشغل منصب شرطي في دورية الدراجات النارية التابعة للواء تل أبيب ووضع نفسه في مرمى النار سعيًا منه لتحييد المنفذ

شيع جثمان الشرطي أمير خوري البالغ من العمر 32 عاما والذي قُتل هذا الأسبوع في هجوم إطلاق النار في بني براك، ويجري دفنه حاليا في المقبرة العسكرية في مدينة نوف هجليل بمرافقة الآلاف من المشيعين. وشارك المئات، في وقت سابق من مساء اليوم الخميس عائلة خوري في تشييع جثمان ابنها الشرطي أمير، الذي قضى أثناء أدائه مهامه في الدفاع عن المواطنين، خلال عملية بني براك المأهولة في الغالب بالسكان اليهود المتدينين.

وداهمت قوات الأمن الاسرائيلية الليلة قرية يعبد قضاء جنين شمالي الضفة الغربية والتي يعيش بها منفذ عملية "بني براك" ضياء حمارشة، والتي نفذ ليلة أمس عملية إطلاق نار في مدينة بني براك وسط إسرائيل، أسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين، واعتقلت عددا من الأشخاص، بينهم شقيقه وأحد أصدقاءه، وبشكل استثنائي باشر الجيش الاسرائيلي بمسح المنزل قبل هدمه .