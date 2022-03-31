رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن الداخلي اتفقا على تحويل 181 مليون شاقل إلى الشرطة "تعزيزًا للطوارئ"

الميزانية ستُستثمر في تمكين الشرطة وتجنيد المقاتلين وإنشاء لواء حدود على أساس قوات الاحتياط

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، على تحويل ميزانية قدرها 181 مليون شيكل إلى الشرطة، لتعزيز عمل الشرطة زمن الطوارئ على خلفية العمليات العدائية التي داهمت المجتمع الإسرائيلي في العمق وأوقعت 11 إسرائيليًا خلال أسبوع،

وقال مكتب رئيس الوزراء إن الميزانية ستُستثمر في تمكين الشرطة، وتجنيد المقاتلين، وإنشاء لواء حدود على أساس قوات الاحتياط.

وسيتم تحويل 111 مليون شيكل إلى الشرطة على الفور، فيما يتم تحويل بقية المبلغ بحلول آب / أغسطس. إضافة إلى تجنيد 200 مقاتل دائم سيستثمر المبلغ لشراء سترات وخوذات ودراجات نارية وتجنيد متطوعين.

ورحبت الشرطة بإعلان رئيس الوزراء والوزير عومر بارليف بخصوص إقرار ميزانية إضافية بقيمة 181 مليون شيكل. ومع ذلك، قال ضابط كبير لواينت إن "الشرطة الإسرائيلية تفتقر إلى حوالي 4000 شرطي ومليارات الشواقل للتعامل مع جميع مهامها. والإضافة المقدمة مهمة، لكنها لا تلبي بالفعل الاحتياجات الحقيقية للشرطة في ظل التحديات التي تواجهها.