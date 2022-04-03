السجن المؤبد لمحمد كبها قاتل إستر هورغين قبل نحو عام ونصف في غابة أم الريحان في الضفة الغربية

جاء في قرار المحكمة أن "القاتل تصرف كرجل وضيع وعديم الرحمة، وكرامة الإنسان بعيدة عنه سنوات ضوئية"

أصدرت المحكمة العسكرية في معسكر سالم، صباح الأحد، حكمًا بالسجن المؤبد وثلاث سنوات أخرى على محمد كبها الذي أجهز على إستر هورغين في غابة أم الريحان في الضفة الغربية، في كانون الأول 2020. وبالإضافة إلى عقوبة السجن، وقع على كبها حكم بـ دفع 3.46 مليون شيكل خلال سنتين. وجاء في قرار المحكمة أن "القاتل تصرف كرجل وضيع وعديم الرحمة، وكرامة الإنسان بعيدة عنه سنوات ضوئية".

وبين موقع "كان" التابع لهيئة البث الرسمية أنه ورد في لائحة الاتهام أن كبها "لمح هورغين أثناء توجهها للركض في الغابة صباح ذلك اليوم. وعندما انتبهت إليه حاولت الهرب، وبدأت الركض باتجاه بلدة تل مناشيه المجاورة. لكن القاتل طاردها وضربها مرتين بحجر كبير. ثم اختبأ في الغابة، وعندما غادرت قوات الأمن المنطقة هرب إلى منزله، وغير ملابسه وهرب إلى الجبال. وانتهى الأمر بالقبض عليه بعد أربعة أيام من المطاردة المكثفة. بعد حوالي شهرين على عملية القتل هدمت قوات الجيش الإسرائيلي الطابقين الثاني والثالث من منزل القاتل في قرية طورة الغربية القريبة من مدينة جنين، في الضفة الغربية.

تركت إستير وراءها زوجًا وستة أطفال وحفيدين. منذ حوالي عام، قال زوج إستر، بنيامين، خلال مقابلة في اليوم الذي قُتلت فيه: "حاولت التحدث معها ظهرًا ولم تجب. لم أعبأ للأمر كثيرًا، لقد حدث ذلك مرارًا. لكنني حين عدت إلى المنزل بحلول الظلام ولم أجدها استغربت الأمر.". في الأثناء، بدأت القوات الكبيرة عملية البحث، وسط تزايد المخاوف على سلامتها. وقال بنيامين إنه طلب من أحد أصدقائه تشكيل فرقة بحث تضم أبناءه، وأضاف "تم إرسالهم عمدًا إلى حيث كنا متأكدين من أنهم لن يجدوا أي شيء. كان من المهم بالنسبة لي ألا يكونوا الأولاد هم من يعثرون عليها".