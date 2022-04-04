رئيس الأركان الإسرائيلي: "أحبطنا 10 هجمات عدائية على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين"

تسلسل العمليات العدائية الأخيرة هو شهادة على المهنية والشجاعة والإصرار الذي تعمل بإطاره وحدات الجيش الإسرائيلي

صرح رئيس الأركان أفيف كوخافي اليوم الإثنين، أنه "تم إحباط ما لا يقل عن 10 هجمات عدائية على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين بفضل المخابرات والعمليات" على ما كشف موقع N12.

وأضاف كوخافي الذي ألقى خطابًا في حفل تعيين قائد جديد لسلاح الجو الإسرائيلي: "تسلسل العمليات العدائية الأخيرة لهو شهادة على المهنية والشجاعة والإصرار الذي تعمل بإطاره وحدات الجيش الإسرائيلي الذي تعمل بإطاره وحدات الجيش الإسرائيلي لتنتصر على الإرهاب".

يشار إلى أن اللواء تومر بار تولى منصب قائد سلاح الجو خلفًا لسابقه اللواء عميكام نوركين، الذي ينوي الخروج إلى التقاعد من عمله في الجيش الإسرائيلي.

وقرر رئيس قسم العمليات، الميجر جنرال عوديد باسيوك، على خلفية الهجمات الأمنية الخطيرة، أن يضع تحت إمرة الشرطة الإسرائيلية فرقًا خاصة تابعة لوحدات النخبة المتمرسة في الجيش الإسرائيلي على غرار شلداغ، وسييريت متكال وشييطت 13 بحيث تتدخل إن دعت الحاجة بحال وقوع هجمات معقدة مثل حملة تقتيل، أو احتجاز رهائن أو الشروع في مطاردة مسلحين يخططون لهجوم.