الشرطة الإسرائيلية تضبط مئات الأسلحة المخبأة تحت الأرض فى بلدة اللقية جنوب إسرائيل

وبحسب الشرطة فإن "ضبط مخزون الأسلحة سيترك أثره على سكان البلدة والبلدات المجاورة

كشفت الشرطة الإسرائيلية، اليوم (الاثنين)، عن مخزون من مئات الأسلحة الكبيرة في بلدة اللقية البدوية، جنوب إسرائيل، على ما كشف موقع واللا. وتعاظمت جهود الشرطة في البحث عن أسلحة غير مشروعة خشية استخدامها في الجريمة المنظمة أو الجرائم الأمنية وذلك على خلفية سلسلة هجمات أمنية، استهدفت كبرى المدن في إسرائيل، على مدار الأسبوعين الأخيرين.

وبحسب الشرطة فإن "ضبط مخزون الأسلحة سيترك أثره على سكان البلدة والبلدات المجاورة، وتنضم هذه العملية إلى سلسلة نجاحات في مكافحة السلاح غير القانوني". وأفيد أنه تم اعتقال زوجة تاجر سلاح محلي اتضح أنها صاحبة المحل وتبلغ من العمر 45 عاما للتحقيق معها.

عثر رجال الشرطة الشحنة المخزنة في عمق الأرض أثناء تفتيش مجمع سكني في القرية، وقاموا بإخراج البراميل من أعماق الأرض ليكتشفوا أنها تحتوي على مئات الأسلحة من مختلف الأنواع.

وقال العريف شاحف أهارون قائد كتيبة حرس الحدود الجنوبية: "وصلنا بلاغ من مصادر استخباراتية عن وجود أسلحة غير مشروعة مخبأة في باطن الأرض، فوصلنا إلى المكان وبدأنا بالحفر. وأثناء البحث، تم العثور على برميلين، وجدنا فيهما مئات الأسلحة غير القانونية الجاهزة للاستخدام. ونستطيع أن نعتبر هذه العملية واحدة من بين أنجح عمليات دبط الأسلحة في الفترة الأخيرة والتحقيق مستمر".

يذكر أن عملية بئر السبع التي راح ضحيتها أربعة اسرائيليين نفذها أحد سكان بلدة حورة البدوية في النقب، مدفوعًا بفكر داعشي.

وأحبطت الشرطة والجيش الإسرائيلي الشهر المنصرم "أكبر عملية تهريب للأسلحة في التاريخ عبر الحدود اللبنانية"واعتقلت ثلاثة من سكان قرية طوبا زنغرية بعد العثور بحوزتهم على 61 قطعة سلاح من بينها 58 مسدس وثلاثة بنادق ام 16، إضافة إلى نصف كغم من المخدرات تقدر قيمتها بـ 3.5 مليون شاقل.