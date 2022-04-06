منسق مكافحة كورونا في إسرائيل: نتوقع موجة أوميكرون سادسة بعد عيد الفصح

أوضح المسؤول الصحي أن مناعة القطيع لن تبقى صامدة على المدى البعيد، وأن ظهور متحورات جديدة قد تغير الصورة

حذر منسق مكافحة فيروس كورونا البروفسور سلمان زرقا الأربعاء من إمكانية مواجهة الموجة السادسة من فيروس كورونا بعد انتهاء أعياد الفصح. وأوضح زرقا أن النظام الصحي في إسرائيل يتوقع أن تداهم البلاد الموجة السادسة من فيروس كورونا بعد اجتياز فترة عيد الفصح، وسيكون الأوميكرون شبيهًا بالأنفلوانزا"، على ما جاء في واينت.

وأضاف زرقا أن خطر المتحور القادم سيبقى مصدر قلقنا". كما أوضح المسؤول الصحي أن مناعة القطيع لن تبقى صامدة على المدى البعيد، وأن ظهور متحورات جديدة قد تغير الصورة.

ونوّه زرقا إلى عدم تمكن الجهاز الصحي من تطوير مناعة بوسعها الصمود أمام الموجة القادمة، في حين أكد أنهم لم يجدوا ما يشير إلى أن الإغلاق قد يكون مجديًا أمام الموجة الخامسة، وأنه يتعين النظر إلى صحة المواطنين على نحو أوسع نطاقًا.

يذكر أن وزارة الصحة في إسرائيل تشدد في الفترة الأخيرة، عبر حملة إعلانية واسعة على ضرورة إقبال البالغين عمر الستين فما فوق على أخذ اللقاح الرابع لثبوت نجاعته في مواجهة الفيروس والوقاية من مضاعفات خطيرة. وكانت الوزارة قد أفادت الأربعاء أن دراسة جديدة أكدت أن جرعة رابعة من لقاح فايزر أكثر فعالية بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالجرعة الثالثة، بالنسبة لكبار السن 60 عاما وما فوق.