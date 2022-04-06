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رئيس الوزراء السابق نتنياهو وسط مظاهرة اليمين: هذه حكومة ضعيفة ويجب عليها أن ترحل

i24news

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رئيس المعارضة ورئيس حزب الليكود ، بنيامين نتنياهو ، يتحدث في مؤتمر لمجموعة 'بشيفا' في القدس ، 8 فبراير ، 2022.
Olivier Fitoussi/Flash90رئيس المعارضة ورئيس حزب الليكود ، بنيامين نتنياهو ، يتحدث في مؤتمر لمجموعة 'بشيفا' في القدس ، 8 فبراير ، 2022.

دعا نتنياهو الحكومة الحالية برئاسة بينيت إلى الرحيل خلال كلمة وجهها أمام حشد من المتظاهرين المؤيدين لندائه

ألقى رئيس الوزراء السابق وعضو الكنيست حاليُا بنيامين نتنياهو الليلة (الأربعاء) وسط مظاهرة حاشدة لليمين وصف فيها الحكومة الحالية بالفاشلة والخطيرة ودعاها إلى الرحيل.

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وهنأ نتنياهو رئيسة الائتلاف الحكومي عيديت سيلمان التي أعلنت صباح الأربعاء عن استقالتها من الحكومة على خلفية عدم تمرير قانون الخميرة وهو ما يخالف عقيدتها اليهودية وفق زعمها وهو ما بررت به خطوتها التي أحدثت صدمة مدوية ووضعت حكومة نفتالي بينيت على شفا هاوية بعد ان خسرت الأغلبية في الكنيست