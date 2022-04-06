بعد الأزمة الائتلافية في الحكومة الإسرائيلية: حزب الليكود برئاسة نتنياهو يتصدر نتائج الاستطلاعات

تظهر الاستطلاعات الثلاثة تفوق حزب الليكود ورياديته بالمقارنة مع الأحزاب المنافسة فقد جرف 35 مقعدا باستطلاعين

أظهرت استطلاعات لاستجلاء رأي المواطنين حول وجهة تصويتهم بحال سقطت الحكومة على خلفية انسحاب رئيسة الائتلاف الحكومي عيديت سيلمان منها صباح الأربعاء محدثة زلزالا كبيرا. تفوق حزب الليكود بالمقارنة مع الأحزاب المنافسة فقد جرف 35 مقعدا باستطلاعين وجعلها 28 في استطلاع القناة الإسرائيلية(12)

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته قناة البث الرسمية "كان" أن الليكود يستحوذ على 35 مقعداً، يش عتيد 19، كحول لفان 8، هتصيونوت هدتيت (الصهيونية المتدينة) 8، شاس 8، يهدوت هتوراة 7، يمينا 6، القائمة المشتركة 6، العمل 6، ميرتس 5، تيكفا حداشا (جدعون ساعر) 5، العمل 5، يسرائيل بيتنو 4، القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس 4.

أما استطلاع القناة 13 فأظهر التالي: الليكود 38، يش عتيد 17، كحول لفان 9، الصهيونية الدينية 8 شاس 7، يهدوت هتوراة 7 ، اليمين 7 ، يسرائيل بيتينو 6 ، القائمة المشتركة 6 ، العمل 6 ، ميرتس 5، القائمة الموحدة 4 ، وبقي حزب ساعر خارج اللعبة (تكفا حداشا).

ويظهر الاستطلاع الثالث الذي أجرته القناة 12 تفوق حزب الليكود ورياديته بالمقارنة مع الأحزاب المنافسة فقد اكتسح حزب الليكود برئاسة نتنياهو 35 مقعدًا محافظًا على بون شاسع بينه وبين يش عتيد 17، شاس 9 ، كحول لفان 8 ، هتصيونوت هدتيت 7، العمل 7 ، يمينا (برئاسة نفتالي بينيت رئيس الحكومة) 5 ، يسرائيل بيتينو 5 ، ميرتس 5 ، القائمة الموحدة 5 ، وتكفا حداشا تجتاز بصعوبة بأربعة مقاعد.

وتعيد هذه النتائج الناخب الإسرائيلي إلى جولات الانتخابات التي سبقت إقامة الحكومة الحالية حيث لم يتمكن نتنياهو من إقامة حكومة متجانسة بالرغم من تحصيله أكبر عدد من المقاعد قياسًا بسائر المنافسين.