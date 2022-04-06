مطار بن غوريون يختنق تحت ضغط تدفق المسافرين

نقص القوى العاملة، والإقبال الكبير على السفر خلال فترة قصيرة جدًا ، وانخفاض عدد العدادات لتثبيت محطات لفحص pcr

استقبل مطار بن غوريون في إسرائيل خلال شهر مارس/آذار نحو 1.2 مليون مسافر. و ينتظر أن يمر 1.5 مليون مسافر عبر المطار الإسرائيلي في نيسان/أبريل، بما في ذلك بين 70.000 إلى 75.000 يوميًا خلال عطلة عيد الفصح.

وعلى ما يبدو فإن نقص القوى العاملة، والإقبال الكبير على السفر خلال فترة قصيرة جدًا ، وانخفاض عدد العدادات لتثبيت محطات اختبار PCR، كإجراء وقائي منعًا لتفشي الوباء من جديد، أضف إلى الاستخدام المنخفض للتقنيات مثل تسجيل الوصول عبر الإنترنت كلها عوامل تتضافر لتسهم في أن يجد المطار نفسه تحت ضغط هائل.

وقال شموئيل زكاي، مدير مطار بن غوريون ، لـصحيفة غلوبس إن الجائحة أدت إلى الوضع الحالي. وأضاف "يتعين على الركاب تقديم المزيد من الوثائق التي تطلبها دولة المقصد مما يطيل الإجراءات".

"حقيقة أن الركاب مضطرون لتسجيل الوصول داخل المطار هي مشكلة يمكن لشركات الطيران حلها".

50 بالمائة من المسافرين عبر رحلات Ryanair هذا الأسبوع ، اصطفوا هذا الأسبوع عند عداد الأمتعة اليدوية. قبل الجائحة، لم يكونوا بحاجة إلى الوقوف في طابور في هذا الموقع حيث أمكنهم تسجيل الوصول عبر الإنترنت.

ومع ذلك ، تفضل شركات الطيران توخي الحذر لأنه إذا هبط أحد الركاب في بلد ما دون مستندات الدخول المطلوبة (اختبار فحص Covid على سبيل المثال) ، فإن شركة الطيران مسؤولة عن عودتهم إلى الدولة.

وفقًا لزكاي ، "يتحقق 99 بالمائة من الركاب مسبقًا من شروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها، وإذا علموا أن البلد يتطلب اختبار المستضد قبل الرحلة، فهم جاهزون. للمطار مسار W للركاب للراغبين بالمغادرة بدون أمتعة. شركة العال على سبيل المثال تتحقق من المستندات المطلوبة هناك ".

لكن هناك شركات طيران تفضل ، بسبب التكاليف، أن يأتي الركاب إلى مكاتبهم. لقد تحدثت إلى شركات الطيران هذا الأسبوع وتوسلت أمامهم بأن يسمحوا بإدارة المخاطر وتجديد تسجيل الوصول عبر الإنترنت. في النهاية، عدد الركاب الذين لا يتبعون التعليمات ضئيل. لكن من أجل صيدهم، فإنهم يجعلون عشرات الآلاف يقفون في الطابور. هناك 6-7 رحلات يوميا لبعض الوجهات ولا يعيدون سوى راكب واحد ".

إسرائيل هي أيضًا واحدة من الدول القليلة التي تواصل إخضاع جميع الأشخاص الذين يدخلون البلاد لاختبارات PCR في مطار بن غوريون.