عضو في الائتلاف الإسرائيلي يتوعد: "بدون حل لن أستطيع البقاء في التحالف"

يمثل هذا التهديد تحديًا إضافيًا بوجه رئيس الوزراء الذي فقد أمس الأغلبية بفقدان رئيسة الائتلاف الحكومي

أقدم عضو الكنيست نير أورباخ من حزب يمينا الذي يترأسه رئيس الوزراء نفتالي بينيت، على تقديم مهلة لبينيت الليلة المنصرمة للعثور على حلول للقضايا التي طرحها، وإلا فسوف يغادر الائتلاف بدوره، وفق القناة 13. بعد أن انسحبت رئيسة التحالف الحكومي إديت سيلمان من الائتلاف أمس الأربعاء.

وطالب أورباخ المجلس الأعلى للتخطيط بالانعقاد، لتعزيز البناء الاستيطاني في البلدات الواقعة خلف الخط الأخضر وربط البلدات المأهولة بالشباب بالكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، طالب بحذف مخطط إلغاء إعانات الرعاية النهارية لصالح الأشخاص الذين يكرسون جل وقتهم في قراءة التوراة.

وأوضح أورباخ العضو في حزب يمينا لرئيس الوزراء أنه "بدون حل هذه القضايا لن أتمكن من البقاء في التحالف".

ويمثل هذا التهديد تحديًا إضافيًا بوجه رئيس الوزراء الذي فقد أمس الأغلبية بفقدان رئيسة الائتلاف الحكومي إيديت سيلمان التي اختارت الانسحاب وضمان مقعدها في الدورة الانتخابية القادمة مع حزب الليكود.