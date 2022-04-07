وزير المالية الإسرائيلي: "أوقفنا مد الانسحاب من الائتلاف ولن تكون هنالك انتخابات قريبة"

ليبرمان: "أيًا كان من يبني على الانتخابات الجديدة ليس لديه ما يبني عليه".

صرح وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه على ثقة من أنه لن تكون هنالك انتخابات للكنيست على المدى القريب، بناء على الاتفاق الذي توصل إليه مع عضو الكنيست نير أورباخ من حزب "يمينا" الذي يترأسه رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بالرغم من أن الائتلاف يضم في الوقت الحالي 60 عضوًا فقط.

وقال ليبرمان الليلة (الخميس) "لقد أوقفنا المد، في إشارة إلى قيام عدد من أعضاء الائتلاف بالانسحاب منه على غرار رئيسة الائتلاف إيديت سيلمان التي أفقدت الائتلاف الأغلبية بحجة عدم تمرير اقتراح قانون الخميرة على نحو يخالف العقيدة اليهودية، وهو ما لم تستطع تحمله، وفق زعمها.

وأعقب سيلمان، عضو الائتلاف نير أورباخ الذي أمهل رئيس الوزراء تلبية شروطه لقاء عدم انسخابه من الائتلاف.

وأضاف ليبرمان: "أيًا كان من يبني على الانتخابات الجديدة ليس لديه ما يبني عليه". لنسأل أنفسنا بجدية - هل إسرائيل بحاجة إلى انتخابات؟ بالطبع لا. آخر شيء تحتاجه هو جولة انتخابات خامسة في ثلاث سنوات. هل أنتم في عجلة من أمركم للهرولة نحو انتخابات؟ ليس لديكم إلى أين تهرولون".