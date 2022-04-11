النيابة تنظر في إمكانية فتح تحقيق ضد النائب أيمن عودة لندائه الإحجام عن الخدمة في صفوف قوات الأمن الإسرائيلية

دعت الحركة من أجل جودة الحكم إلى تحقيق جنائي ضد النائب في الكنيست، بدعوى أن تصريحاته "قد تشتمل على التحريض

وافقت النيابة الإسرائيلية، اليوم (الاثنين)، على مطلب الشرطة، فحص تصريحات رئيس القائمة المشتركة، النائب العربي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أيمن عودة، التي دعا من خلالها المواطنين العرب إلى "إلقاء السلاح" وعدم الخدمة في الأجهزة الأمنية، بغية الحسم لجهة ما إن كانت تحتمل أقواله فتح تحقيق جنائي بحقه.

وبموازاة ذلك، دعت الحركة من أجل جودة الحكم إلى تحقيق جنائي ضد النائب في الكنيست، بدعوى أن تصريحاته "قد تشتمل على التحريض على العنف والعصيان". وتوجه أعضاء الحركة إلى المتشارة القانونية غالي بهارا- ميارا لتبحث "ما إذا كانت تصريحات النائب قد تجاوزت الخطوط واكتست صبغة جنائية"أ على ما أفاد موقع واللا.

وأوضح مسؤولون في القائمة المشتركة أن فيديو عودة لم يتطرق إلى الشرطة بل إلى المواطنين العرب الإسرائيليين الذين يخدمون في صفوف قوات الأمن الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية. وأضاف هؤلاء أن الفيديو الأخير"لم يأتي بأي شيء جديد بما يخص "موقفنا المعروف بمعارضته لانضمام العرب في خدمة قوة محتلة وراء الخط الأخضر. ولا علاقة لذلك مع الشرطة المدنية".

من جانبه، نشر رئيس الوزراء نفتالي بينيت تغريدة أمس قال فيها إنه "فخور بالجنود العرب المنخرطين في الجيش الإسرائيلي والشرطة العربية في شرطة إسرائيل وجميع أفراد القوات الأمنية، من جميع الأديان والقطاعات، الذين يقومون بحمايتنا في هذه الأيام." ودعا بدوره حزب الليكود إلى التحقيق مع عودة، بل طرده من الكنيست.

كتبت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد، اليوم الإثنين، على موقع تويتر "أيمن عودة يحرض على كراهية دولة إسرائيل ومؤسساتها، لن نعقد صفقات معه، ومكانه خارج الكنيست" ورفضت شاكيد أي احتمال للتحالف مع القائمة المشتركة بعد تصريحاته الأخيرة.