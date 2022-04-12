إسرائيل: المفوض العام للشرطة يشيد بخدمة المواطنين العرب في صفوف قوات الأمن ويشدد على أهمية دورهم

745 شرطيًا مسيحيًا يخدمون في الشرطة الإسرائيلية، و 2120 شرطيًا درزيًا، و 1232 شرطيًا مسلمًا اختاورا المشاركة

وقال المفوض العام للشرطة الإسرائيلية الحاخام يعكوف شبتاي" حين أنظر إلى وحدات الشرطة الإسرائيلية المتميزة لعام 2021 هنا فإني أراكم أيها القادة وضباط الشرطة، الذين يحبون ما يفعلونه أكثر من أي شيء آخر.

وأضاف "وإذا كنا نتحدث عن أولئك الذين يحبون عملهم في الشرطة، فمن المؤكد أننا نتحدث أيضًا عن 745 شرطيًا مسيحيًا يخدمون في الشرطة الإسرائيلية، و 2120 شرطيًا درزيًا، و 1232 شرطيًا مسلمًا اختاروا المشاركة في الحفاظ على أمن الدولة."

أدلى المفوض العام للشرطة الإسرائيلية الحاخام يعقوب شبتاي بتصريحات على خلفية النداء المتعلق بخدمة المواطنين العرب في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خلال احتفال للوحدات البارزة في الشرطة في كلية الشرطة الوطنية بحضور وزير الأمن الداخلي عمار بارليف، ورئيس لجنة الأمن الداخلي عضو الكنيست ميراف بن آري ومسؤولين كبار في قيادة الشرطة.

وأضاف "أنا كمفوض، ونحن كشرطة لا نرد عادة على تصريحات الشخصيات العامة، لكنني لن أسمح لهم بتشويه سمعة رجال الشرطة العرب، إخواننا في السلاح.

ستكون الشرطة تحت قيادتي أشبه بجدار لن يقوى أحد على المس بأفرادها وتقويض هويتهم الإسرائيلية والواجب الذي تعهدوا بالقيام به بشجاعة كبيرة. سنقف إلى جانبكم ولن نترككم تواجهون الأمور وحدكم".

وأشاد مفوض الشرطة بعمل أفرادها وقت وقوع العمليات المسلحة سواء بالخضيرة أو بني براك أو بئر السبع أو تل أبيب التي شهدت حضورًا غير مسبوق لأفراد الشرطة في شوارعها لمنع منفذ العملية من قتل المزيد من المواطنين.

وأضاف "وكما هو الحال مع أي حدث عملياتي، يتم الآن تحليل الهجوم في تل أبيب على جميع المستويات، ومثل أي حدث، فإننا نتفحصه ونستخلص الدروس منه. بعض تلك الدروس يجب التمسك بها والحفاظ عليها وبعضها يحتاج إلى تحسين. نحن نفعل ذلك دائمًا ومن الصحيح أن ينحو الآخرون نحونا".

يذكر أن النائب العربي في الكنيست ورئيس القائمة المشتركة أيمن عودة كان قد دعا عبر شريط فيديو كافة المجندين العرب والدروز إلى إلقاء السلاح وعدم الالتحاق بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وهو ما جوبه برفض واستيائ شديدين من جانب أعضاء في الائتلاف وخارجه.