استطلاع لقناة إسرائيلية: المواطنون العرب يؤيدون بقاء الموحدة في الائتلاف ولا يتفقون مع أيمن عودة

53 بالمائة من المستطلعة آراؤهم يؤيدون بقاء الموحدة في تحالف بينيت ولابيد. ويرى 44 بالمائة أن بقاءها غلطة

أظهر استطلاع للرأي أعدته القناة 13، هدف إلى استجلاء آراء المواطنين العرب في البلاد فيما خص دعوة النائب العربي في الكنيست أيمن عودة إلقاء السلاح والتراجع عن الخدمة في صفوف قوات الأمن الإسرائيلية، إضافة إلى موقف المواطنين العرب من بقاء القائمة الموحدة في الحكومة أن 53 بالمائة من المستطلعة آراؤهم يؤيدون بقاء الموحدة في تحالف بينيت ولابيد. ويرى 44 بالمائة أن بقاءها غلطة و3 بالمائة أفادوا بأن لا رأي لهم في ذلك الموضوع.

كما أظهر الاستطلاع أن من بين المصوتين للمشتركة 41 بالمائة منهم يؤيدون بقاء الموحدة في الحكومة فيما يعارض 57 بالمائة.

وبالنسبة للسؤال فيما إذا يتوجب على المشتركة أن تدفع باتجاه انتخابات وحل الكنيست، يظهر بوضوح أن 58 بالمائة يعارضون في حين أن 37 بالمائة يدعمون ذلك.