إسرائيل تقرر فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية والقطاع حتى خروج السبت لتتم بعدها دراسة الأوضاع من جديد

في ظل تردي الأوضاع الأمنية في إسرائيل والعمليات الاستباقية التي نفذتها قوات الأمن لإحباط عمليات عدائية مؤكدة لا سيما تحت وفرة السلاح هناك، ارتأت القيادات الأمنية في إسرائيل فرض إغلاق تام وشامل على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ابتداء من عشية عيد الفصح اليهودي الموافق مساء الجمعة وحتى خروج السبت.

وأفيد أن القيادة الأمنية ستقيم الأوضاع من جديد بناء على التطورات الميدانية لتقرر فيما إذا سيتم تمديد الإغلاق. ويشار إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية دعا إلى انعقاد جلسة طارئة للقيادة الفلسطينية للتباحث في التطورات الأمنية الخطيرة التي داهمت المنطقة، لا سيما سقوط عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وفي نفس السياق، تم الإعلان عن قيام وزير الأمن الإسرائيلي بالتوقيع على 6 أوامر اعتقال إدارية خلال الثماني وأربعين ساعة الماضية، بحق مقدسيين ومواطنين إسرائيليين عرب من شمال إسرائيل.

يذكر أن رام الله أعلنت اليوم الإضراب والحداد تضامنًا مع السكان في منطقة جنين وحولها التي وقعت فيها معظم الأحداث الأمنية.