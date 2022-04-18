ابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشم رفسنجاني: "تصرفات الحرس الثوري جلبت الضرر للبلاد"

فائزة رفسنجاني:"رفع الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب ليس من مصلحة إيران وشعبها"

قالت الناشطة السياسية الإصلاحية ابنة الرئيس الإيراني الأسبق الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني فائزة رفسنجاني، أمس الأحد، إن "رفع الحرس الثوري من لائحة الإرهاب ليس من مصلحة إيران وشعبها"مشيرة إلى أن"استمراره على لائحة الإرهاب سيجبره على العودة إلى ثكناته العسكرية".

وأشارت فائزة رفسنجاني إلى أن "أنشطة الحرس الثوري الإيراني تتوسع يومًا بعد يوم، ما يجعل الأمر أكثر صعوبة" وقالت إن "الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ ويعلن أنها وظيفتنا"، ووصفت تصرفات الحرس الثوري بأنها "جلبت الضرر للبلاد، وأن ما يحصل عليه الحرس الثوري من المجتمع الإيراني سلبي ويجب إيقافه في مكان ما".

وبحسب فائزة هاشمي رفسنجاني، فإن السبيل الوحيد المتبقي لعودة الحرس الثوري الإيراني إلى ثكناته العسكرية هو "استمرار فرض العقوبات عليه كمظمة إرهابية".

وكانت إيران قد طالبت مرارا من الولايات المتحدة إزالة الحرس الثوري الإيراني من "قائمة الإرهاب"، لكن واشنطن ترفض ذلك حتى الآن.

وفي عام 2019، أدرج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحرس الثوري بأكمله "منظمة إرهابية"، بتهم أن الجماعة العسكرية الإيرانية "تشارك بنشاط في تمويل الإرهاب والتحريض عليه كأداة للحكم".