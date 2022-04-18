الجيش الإسرائيلي يعلن عن اعتراض القبة الحديدية لقذيفة أطلقت من قطاع غزة

أعلن الجيش الاسرائيلي قبل قليل عن سقوط قذيفة من غزة في جنوب إسرائيل وقد نجحت القبة الحديدية في اعتراضها

أعلن الجيش الاسرائيلي قبل قليل، (مساء الإثنين) عن سقوط قذيفة من غزة في جنوب إسرائيل وقد نجحت القبة الحديدية في اعتراضها.

وأضاف الجيش أن الجهاد الإسلامي في غزة أعلن عن تبنيه العملية.

وتم إعلان حالة التأهب في محيط المجلس الإقليمي أشكول بغلاف غزة، خشية تجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وكانت آخر مرة سجل فيها إطلاق صواريخ من القطاع، قبل 107 أيام في 1 كانون الثاني (يناير)، حيث أطلق صاروخان سقطا في البحر مقابل مدينة تل أبيب.