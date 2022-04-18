وزير الأمن الداخلي يقرر السماح لجنود حرس الحدود والشرطة الحصول على رخص لحمل أسلحة شخصية

القرار يهدف إلى تصحيح الغبن الذي منع مقاتلي حرس الحدود وضباط الشرطة من الحصول على ترخيص للأسلحة الشخصية

أعلن وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، اليوم (الاثنين)، عن قراره تسهيل شروط استلام السلاح الشخصي. وبخلاف التعليمات السابقة، سيتمكن أولئك الذين خدموا في مواقع عملياتية في حرس الحدود والشرطة من إصدار ترخيص لحمل أسلحة شخصية بحسب التعليمات الجديدة التي أفرزتها المستجدات الأمنية الأخيرة.

يذكر أن أولئك الضباط والجنود حرموا قبلاً من إمكانية حمل سلاح شخصي بعد انتهاء مدة خدمتهم، بناء على توجيهات قضت بعدم جواز حمل السلاح الشخصي لمن لم يقبل على دورة خاصة تؤهله لذلك، بحسب النشر في واللا.

وقال بارليف "القرار يهدف إلى تصحيح الغبن الذي منع مقاتلي حرس الحدود وضباط الشرطة الإسرائيلية من الحصول على ترخيص للأسلحة الخاصة بعد انتهاء خدمتهم". وأشار وزير الأمن الداخلي إلى أن تلك التعليمات خلقت حالة من العبث "لأن أولئك الأشخاص يمتلكون المهارة المطلوبة أكثر من غيرهم، في استخدام السلاح الخاص بوجه الإرهابيين ويجري في الواقع تكبيل أياديهم".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد لفت إلى ضرورة استخدام السلاح الشخصي والنزول إلى الشوارع في هذه المرحلة الحرجة التي عصفت بإسرائيل مؤخرًا، حيث تعرضت لهجوم مسلح ودموي على مدار أسبوعين خلف 11 قتيلا فضلاً عن عدد من الجرحى.