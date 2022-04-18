شروط القائمة الموحدة للحكومة الإسرائيلية: الحفاظ على الوضع الراهن في الأقصى ومنع اليهود من الصلاة في رحابه

تطالب القائمة بخطة عامة متفق عليها لتنفيذ الخطة الخمسية الاقتصادية في غضون عام، وتسريع الاعتراف بالقرى البدوية

وضعت القائمة الموحدة برئاسة النائب العربي العضو في الائتلاف الحكومي منصور عباس، شروطها لفك تجميد عضويتها أمام رئيس الوزراء نفتالي بينيت. ويشير المسؤواون في القائمة إلى أن الحفاظ على الوضع الراهن بخصوص المسجد الأقصى ومنع اليهود من الصلاة في ساحات المسجد، سيسهمان في إتاحة المجال للقائمة بالبقاء داخل الائتلاف، حسب النشر في N12.

بالإضافة إلى ذلك، تطالب القائمة، بخطة عامة متفق عليها لتنفيذ الخطة الخمسية الاقتصادية في غضون عام، وتسريع الاعتراف بالقرى وتنظيمها في النقب وتوسيع برنامج القضاء على الجريمة والعنف في المجتمع العربي، بحسب الموقع 7.

ومن المقرر أن ينعقد غدا (الثلاثاء) اجتماع مصغر للنواب في القائمة الموحدة وأعضاء في الحركة الإسلامية، وستطالب الحركة الإسلامية على الأرجح من منتدبيها في الكنيست، أن يتخذوا موقفًا واضحًا ومحددًا مما يحدث في الآونة الأخيرة لا سيما التصعيد والاشتباكات على خلفية الرفض القاطع من جانب المصلين المسلمين لمشاطرة اليهود حرية العبادة في باحات الأقصى.

وتفيد مصادر مطلعة أن عباس يرى أنه من الأهمية الحفاظ على المكانة الخاصة التي اكتسبتها القائمة الموحدة برئاسته داخل الائتلاف الحكومي، وبالتالي فهو لا يؤيد الهرولة باتجاه الانسحاب من الائتلاف. وفي الوقت نفسه أوضح رئيس الموحدة أنه يخضع هو وزملاؤه النواب لضغوطات هائلة من جانب المجتمع العربي، للانسحاب من الحكومة.